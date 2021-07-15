«الخثلان»: لا باس في أن تأكل العائلة والأقارب الأضحية بالكامل

الرياض - محمد عبدالله - قال الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد بن تركي الخثلان، إنه لا باس في أن تأكل العائلة والأقارب الأضحية بالكامل.

وأضاف الشيخ الخثلان، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، أنه وفقًا للقول الراجح، لا بأس في أن يأكل الإنسان أضحيته كلها أو يتصدق بها كلها، فالأمر في ذلك واسع.

وكان الشيخ الخثلان، ذكر في وقت سابق، أنَّ من كان قادرًا على أن يضحّي عن نفسه فالأفضل أن يفعل ذلك، ولا يكتفي بأضحية والده عنه.

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