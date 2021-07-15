واقعة بكاء «بائعة الأحساء» ينتهي بعطية مالية كبيرة من «مشهور سناب»

الرياض - محمد عبدالله - كشفت معلومات عن تفاصيل العطية المالية الكبيرة (مبلغ 50 ألف ريال)، التى حصلت عليها امرأة تبيع حلويات بمحافظة الأحساء، بعدما دخلت في حالة بكاء بسبب متاعب أحد زبائنها.

ودخلت امرأة تبيع حلويات بمحافظة الأحساء، في حالة من البكاء، بعدما رفض أحد زبائنها تسلم الطلب الذي حجزه، ما أدى إلى خسارتها 100 ريال؛ حيث وثقت المرأة مقطع فيديو لتوضيح المعاناة التي تعيشها؛ بسبب بعض الزبائن الذين يقومون بحجز الطلبات؛ لكنهم لا يقومون بتسلمها ودفع تكلفتها.

وتفاعل أحد مشاهير تطبيق «سناب شات» عزوز ثامر، مع مقطع السيدة، الذي جرى تداوله على نطاق واسع في الساعات الماضية؛ حيث أعلن تبرع والده بمبلغ مالي لها.

وقال مشهور «سناب شات» إن والده أمره بالتواصل مع بائعة الحلويات لمساعدتها، مضيفًا أنه سافر من عنيزة إلى الأحساء خصيصًا من أجل لقاء صاحبة المقطع، حيث التقى بها ومنحها مبلغ 50 ألف ريال.

وعبرت السيدة صاحبة المقطع عن سعادتها وامتنانها لمساعدتها.

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