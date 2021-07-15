وزارة «الموارد البشرية» تجدِّد التذكير بإجازة القطاع الخاص في العيد

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التذكير بإجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى تبدأ إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية عبر موقع «تويتر»: «يستحق العامل إجازة عيد الأضحى مدتها 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة».

وأضاف: «لمزيد من التفاصيل حول (الإجازات) فضلًا زيارة موقع الثقافة العمالية على الرابط التالي، اضغط هنا».

إجازة عيد الأضحى للقطاع العام

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت مواعيد إجازة عيد الأضحى للقطاع العام هذا العام 1442هـ - 2021م.

وأوضحت الوزارة أن بداية الإجازة للقطاع العام بنهاية دوام يوم الأربعاء 04 / 12 / 1442هـ الموافق 14 / 07 / 2021 م، وتنتهي بنهاية يوم الأحد 15 / 12 / 1442هـ الموافق 25 / 07 / 2021 م.

وأبانت أن بداية الدوام للقطاع العام ستكون يوم الإثنين 16 / 12 / 1442هـ الموافق 26 / 07 / 2021م.

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