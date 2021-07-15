ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

ضبطت قوات أمن الحج، 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، حيث اتُخذت الإجراءات النظامية بتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف ريال.

وأهاب المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وأكد أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.