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المملكة السعودية تقدم 21 مليون جرعة من لقاحات كورونا

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية, الخميس, توزيع أكثر من 21 مليون جرعة من لقاحات كورونا "كوفيد-19" على المواطنين والمقيمين بالبلاد حتى الآن.

 

وقالت الوزارة، في بيان، نشرته عبر موقع "تويتر" إنه تم إعطاء أكثر من 21 مليونا  حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كل مناطق السعودية.

 

وكانت الوزارة دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر/كانون الأول  الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير/شباط الماضي، التي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

 

يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة ضد كورونا في السعودية حتى الآن هي "فايزر – بيونتيك" و"أكسفورد – أسترازينيكا" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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