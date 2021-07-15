ضبط مخالفين لنظام البيئة نقلا الرمال وجرفا التربة في تبوك 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة، يقومان بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح بمنطقة تبوك.

إجراءات نظامية:

وأوضحت أنه تم ضبط مقيمين من الجنسية البنجلادشية وآليتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

أرقام البلاغات:

وحثت القوات الخاصة للأمن والحماية الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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