عقارات الدولة: المجمع الحكومي جاهز لاستضافة المشاركين بالحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة جاهزية مجمع الدوائر الحكومية بحمي المشاعر لاستضافة القطاعات الحكومية المشاركة في تنظيم حج هذا العام 1442هـ.

آليات لتحقيق الكفاءة:

وأوضحت أنها تعمل على إدارة عقارات الدولة ومنها المجمع الحكومي وفق آليات تسهم في تحقيق الاستدامة والكفاءة عبر تطبيق أفضل ممارسات الجودة بهدف الاستخدام الأمثل وضمان سلامة العقار، إضافة إلى إطالة عمر المباني وترشيد استخدام الطاقة، وذلك في إطار رسالتها حيال الحفاظ على عقارات الدولة ورفع جودتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، وبما يحقق دعم أهداف رؤية السعودية 2030 حيال رفع كفاءة الإنفاق.

نموذج مثالي:

وأشارت الهيئة إلى أن المجمع يعتبر نموذجاً مثالياً لتصميمه المميز وبنائه بأفضل المواصفات الفنية والتقنية، وموقعه الجغرافي القريب من المشاعر المقدسة، والذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 1، 150 مليون متر مربع، ويضم 49 مبنى، ويتسع لقرابة 10 آلاف موظف.

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