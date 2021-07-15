رسالة احتيال عبر الهواتف برسالة مزورة لـ الشحن الدولي!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر الخبير التقني عبدالله السبيعي، من رسالة مزورة يرسلها محتالون على الهواتف، على أساس أنها من شركة الشحن الدولي DHL.

رسالة DHL:

وأوضح السبيعي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر أن المحتالين يقومون بإنشاء صفحات للسرقة، وآخر هذه الخدع التي يستخدمونها رسالة من موقع كتبوا عليها DHL، وهي مزورة، وعند دخول الضحية على الرابط ويزوده بهويته أو بياناته، يستطيع حينها المحتال سرقة الضحية بكل سهولة.

لا تضغط الرابط:

كما نصح الخبير التقني بعدم الضغط على الرابط الموجود في الرسالة التي قد تصل إلى الهواتف، مضيفًا: “لا تشارك معلوماتك الشخصية ولا معلومات الدفع”.



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