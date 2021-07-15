، "سكني" يعلن استفادة 111 ألف أسرة خلال النصف الأول من 2021 ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر من التملك السكني

كشف برنامج "سكني" عن استفادة 111.568 أسرة من خياراته وحلوله السكنية المتنوعة خلال النصف الأول من العام الجاري 2021، منها 87.896 أسرة سكنت منازلها.

جاء ذلك استمرارًا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملك السكني تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، بالوصول بنسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.

وأعلن البرنامج اليوم، أن أعداد الأسر المستفيدة من الحلول والخيارات السكنية المتنوعة خلال شهر يونيو الماضي بلغت 11.119 أسرة، بينها 9547 أسرة سكنت في منازلها؛ وذلك عبر الاستفادة من خدمات تطبيق "سكني" الذي يوفر جميع الخيارات السكنية التي تشمل الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والأراضي السكنية، والبناء الذاتي، إضافة إلى التسهيلات والخدمات الأخرى التي تشمل شهادات تحمل ضريبة التصرفات العقارية، والمستشار العقاري، والتسجيل والاستحقاق الفوري وغيرها ضمن إجراءات سهلة وميسرة.

وبلغ مجموع الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة خلال النصف الأول من العام الجاري 48.397 أسرة، فيما استفادت 34.891 أسرة من خيار البناء الذاتي، وفضلت نحو 15.924 ألف أسرة الاستفادة من خيار الأراضي السكنية ضمن مخططات "سكني"، و12.356 أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء.

ونوه البرنامج باستمرارية أعمال التنفيذ والبناء ضمن المشاريع تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، إذ يشهد 64 مشروعًا سكنيًّا تطورًا متسارعًا؛ تمهيدًا لبدء تسليم وحداتها للأسر المستفيدة، ضمن 101 مشروعًا توفر نحو 144 ألف وحدة سكنية متنوعة بمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، وتتوزع معظمها في الضواحي السكنية الكبرى التي توفر حياة عصرية تتكامل فيها الوحدات المتنوعة بين الفلل والشقق والتاون هاوس مع المرافق والخدمات المتنوعة في مختلف المدن والمحافظات.

ويتيح "سكني" حجز واختيار جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر تطبيق وموقع "سكني"، إلى جانب الاستفادة من تسهيلات إضافية مثل المستشار العقاري، وإصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية للمنزل الأول، والحصول على عرض سعر الجهات التمويلية، وإصدار عقود الأراضي إلكترونيًّا، والاستفادة من خدمة التصاميم الهندسية و"المقاول المعتمد"، وخدمة التمويل الإلكتروني؛ فضلًا عن التسجيل والاستحقاق الفوري وإصدار رخص البناء إلكترونيًّا.