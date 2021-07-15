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أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الخميس، عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، مُرجعًا هذا القرار إلى "المحافظة على ما تبقى من العراق".
وقال "الصدر" إنه "بريء ممن يدعون الانتماء إلى تياره في الحكومتين الحالية والمقبلة"، مؤكداً "ضرورة أن يخضع الجميع للمحاسبة".
وحذر زعيم التيار الصدري في العراق، خلال خطاب مفاجئ، من تداعيات تكرار ما وصفه بـ"السيناريو الأفغاني والسوري في العراق".
ويشهد العراق الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل. وكانت كتلة "سائرون" التي يتزعمها "الصدر"، قد فازت بالانتخابات التشريعية عام 2018 وحصلت على 54 مقعداً.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 12:20 PM
حذر من تداعيات تكرار ما وصفه بـ"السيناريو الأفغاني والسوري""الصدر" يعلن عدم مشاركته بالانتخابات التشريعية القادمة في العراق
أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الخميس، عدم مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة، مُرجعًا هذا القرار إلى "المحافظة على ما تبقى من العراق".
وقال "الصدر" إنه "بريء ممن يدعون الانتماء إلى تياره في الحكومتين الحالية والمقبلة"، مؤكداً "ضرورة أن يخضع الجميع للمحاسبة".
وحذر زعيم التيار الصدري في العراق، خلال خطاب مفاجئ، من تداعيات تكرار ما وصفه بـ"السيناريو الأفغاني والسوري في العراق".
ويشهد العراق الانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل. وكانت كتلة "سائرون" التي يتزعمها "الصدر"، قد فازت بالانتخابات التشريعية عام 2018 وحصلت على 54 مقعداً.
، "الصدر" يعلن عدم مشاركته بالانتخابات التشريعية القادمة في العراق ،
المصدر : الخليج 365
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