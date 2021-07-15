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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة #تروية المطرية مستمرة ليومها الثاني، ومتوقع اليوم أن يكون تركيزها على أجزاء من #عمان و#اليمن و#الربع_الخالي، وكذلك مرتفعات #جازان و#عسير.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن يبدأ نشاطها على جنوب #السعودية مطلع الأسبوع القادم، وذروتها في منتصفه تقريبًا، والتغيرات واردة".
وتابع: "السعوديون والعمانيون واليمنيون والإماراتيون أعينهم على السماء خلال هذه الأيام لمتابعة ومراقبة حالة #تروية المطرية الصيفية المميزة، والتي من المتوقع أن تجلب -بإذن الله تعالى- أمطارًا غزيرة على نواحٍ متفرقة من النصف الجنوبي لجزيرة العرب، وتخفض درجة الحرارة بشكل ملموس.
وأشار إلى أن النماذج المناخية تتنبأ بمفاجآت مبهجة حيال حالة #تروية المطرية؛ إذ قد تصل الأمطار إلى مناطق ومدن لا تبلغها عادة في فصل #الصيف.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 11:44 AM
قال: السعوديون والعمانيون واليمنيون والإماراتيون أعينهم على السماء لمتابعتهاذروة "تروية".. "المسند": الحالة الممطرة مستمرة ليومها الثاني ومفاجآت مبهجة
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن حالة #تروية المطرية مستمرة ليومها الثاني، ومتوقع اليوم أن يكون تركيزها على أجزاء من #عمان و#اليمن و#الربع_الخالي، وكذلك مرتفعات #جازان و#عسير.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن يبدأ نشاطها على جنوب #السعودية مطلع الأسبوع القادم، وذروتها في منتصفه تقريبًا، والتغيرات واردة".
وتابع: "السعوديون والعمانيون واليمنيون والإماراتيون أعينهم على السماء خلال هذه الأيام لمتابعة ومراقبة حالة #تروية المطرية الصيفية المميزة، والتي من المتوقع أن تجلب -بإذن الله تعالى- أمطارًا غزيرة على نواحٍ متفرقة من النصف الجنوبي لجزيرة العرب، وتخفض درجة الحرارة بشكل ملموس.
وأشار إلى أن النماذج المناخية تتنبأ بمفاجآت مبهجة حيال حالة #تروية المطرية؛ إذ قد تصل الأمطار إلى مناطق ومدن لا تبلغها عادة في فصل #الصيف.
، ذروة "تروية".. "المسند": الحالة الممطرة مستمرة ليومها الثاني ومفاجآت مبهجة ،
المصدر : الخليج 365
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