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السعودية.. توزيع 21 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، توزيع  21 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن.

 

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي نشرته عبر موقع "تويتر" اليوم الخميس أنه تم إعطاء أكثر من  21 مليون  حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعاً للتطعيم في كل مناطق السعودية.

 

وكانت الوزارة د دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير (شباط) الماضي، والتي شهدت توسع عملية منح اللقاح في جميع المناطق.

 

يشار إلى أن اللقاحات المعتمدة في السعودية حتى الآن هي "فايزر - بيونتيك" و"أكسفورد - أسترازينيكا" و"موديرنا" و"جونسون آند جونسون".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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