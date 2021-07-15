"فيزا" في الصومال لأول مرة.. بلد الـ13 بنكا فقط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دخلت شركة فيزا في شراكة مع بنك الصومال الدولي (IBS Bank) لإطلاق أول خدمة دفع ببطاقة Visa في الصومال.

ستمكن هذه الشراكة الصوماليين من التمتع بفرص الدفع غير النقدي العالمية والمحلية.



وقال الرئيس التنفيذي لبنك الصومال الدولي مهد محمد: "بالنسبة إلى تأشيرة الدخول إلى الصومال، فهذا يعني أننا نسير على الطريق الصحيح للنمو والتقدم".

وأضاف: "سنواصل إقامة شراكات وتقديم حلول مالية ملائمة ومبتكرة للناس".

فالصومال، البلد الذي لم يكن لديه نظام مصرفي أو مالي رسمي منذ انهيار حكومته في عام 1991، يحرز تطورا كبيرا في إحياء كياناته المالية.

في عام 2014 وبعد 47 عاما من اختراع ماكينة الصراف الآلي وبعد 25 عاما من طرحها في نيجيريا وكينيا، قام بنك السلام الصومالي المحلي بتركيب أول ماكينة صراف آلي على الإطلاق في الصومال في العاصمة مقديشو.

أهداف المصارف في الصومال

كان الهدف من جهاز الصراف الآلي هو تسهيل عمليات السحب النقدي (بالدولارات) للعائدين من المغتربين والأجانب فقط.

بعد ذلك بعام في يونيو 2015 ، أصبحت MasterCard أول شبكة دفع دولية تدخل سوق الصومال بالشراكة مع Premier Bank وأصدرت 5 آلاف بطاقة ليستخدمها أصحاب حسابات Premier Bank في المعاملات المحلية.

ويقول مهد محمد: "لاعبين جدد قادمون إلى السوق المصرفي والمالي في الصومال، قبل عامين كان لدينا حوالي 5 بنوك مرخصة واليوم نتحدث عن 13 مصرفاً تجارياً مرخصاً، هذا يدل على الشهية الموجودة ".

وقال محافظ البنك المركزي الصومالي، عبد الرحمن محمد عبد الله، في تصريحات صحفية إن شراكة Visa ستعمل على ربط الصومال بالنظام المالي العالمي وإظهار الثقة المتزايدة في القطاع المصرفي والمالي في البلاد.

أهمية فيزا في الصومال

وأضاف مسؤول المركزي الصومالي "نخطط لتركيب نظام تحقق إلكتروني يسهل التعرف على الهوية البيومترية للعملاء الذين يفتحون حسابات مصرفية أو يتعاملون في الصومال.

وقال عبد الله: "نعتقد أن هذا سيساعد في بناء الثقة الدولية والثقة في المعاملات التي تنطلق من الصومال إلى الأسواق المالية الأخرى".

ومع المزيد من الشراكات مثل هذا ، يمكن للصوماليين أن يركزوا بشكل متزايد على الابتكار وريادة الأعمال.

ويعتقد خبراء ماليون سيساعد وجود كل من Mastercard و Visa في الصومال على وضع سوقها كأرض صالحة للزراعة وجاهزة لتلقي البذور وإنتاج حصاد رائع على كافة مجالات الاستثمار.