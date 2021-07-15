اندماج محتمل بين ولاء للتأمين وساب تكافل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة “ولاء للتأمين” توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة “ساب تكافل”، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

وقالت ولاء في بيان لها على موقع السوق المالية “تداول”، اليوم الخميس، إنها ستقوم مع “ساب تكافل” ببدء عملية التحقق وفحص النواحي العملية والفنية والمالية والقانونية والاكتوارية، والدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لصفقة الاندماج المقترحة.

مبادلة الأسهم:

وحسب البيان، سيتم إتمام الاندماج المقترح بطريق مبادلة الأسهم بحيث ستقوم شركة ولاء بإصدار أسهم جديدة لمساهمي ساب تكافل مقابل كامل الأسهم المصدرة في الشركة عند اكتمال الاندماج.

وأفادت بأنه سيتم الوصول إلى نسبة مبادلة الأسهم share-for-share بين ولاء ومساهمي ساب تكافل “نسبة التبادل” بعد إتمام جميع إجراءات العناية الواجبة اللازمة المشار إليها من قبل الشركتين.

وتابعت: “من المفهوم أن القيمة الدفترية المعدلة لـساب تكافل والقيمة الدفترية المعدلة لشركة ولاء ستكون الأساس للموافقة على نسبة التبادل”.

احتساب نسبة التبادل:

وكشفت ولاء للتأمين أنه سيتم احتساب نسبة التبادل بين ولاء ومساهمي ساب تكافل باستخدام القيمة الدفترية المعدلة (Adjusted book value) لكل سهم من أسهم ساب تكافل وأسهم ولاء، وفقاً لآخر قوائم مالية تم نشرها في أو قبل تاريخ توقيع اتفاقية الاندماج.

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