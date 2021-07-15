شروط وخطوات تعديل رخصة النشاط التجاري عبر منصة بلدي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان شروط تعديل رخصة النشاط التجاري عبر منصة بلدي.

ولفتت الوزارة إلى أن تعديل رخصة النشاط التجاري يتطلب أن تكون الرخصة سارية، ولا يمكن إضافة نشاط غير متجانس مع النشاط الرئيس للرخصة.

خطوات تعديل الرخصة:

وأشارت الشؤون البلدية إلى أنه يمكن تعديل رخصة النشاط التجاري من خلال تسجيل الدخول على منصة بلدي ثم اختيار خدمات رخص الأنشطة التجارية من قائمة خدمات بلدي، ثم اختيار تعديل رخصة تجارية، وبعدها الضغط على زر ابدأ الخدمة ثم الموافقة على الإقرار، ثم اختيار صفة مقدم الطلب “عن نفسي أو مالك المنشأة أو مفوض عن منشأة”.

أما في حالة اختيار مقدم الطلب مالك أو مدير منشأة فيقوم النظام بإظهار حقل السجل التجاري، ثم إدخال المستخدم رقم السجل التجاري الخاص بمالك أو مدير المنشأة ثم الضغط على زر “استعراض” ثم يتم عرض جميع الرخص المسجلة بالسجل التجاري لمالك المنشأة، ثم بعد اختيار الرخصة المراد تعديلها، يضغط المستخدم على زر “تقديم الطلب” من أجل البدي بعملية تعديل الرخصة، ثم يظهر بعدها بيانات المقدم والنشاط، حيث يطلب النظام التحقق من رقم جوال المستخدم من خلال إدخال رقم الجوال ثم الضغط على “تحقق”.

وبعد ذلك يتم إرساله رسالة على الجوال فيها رمز التأكيد، ثم يقوم المستخدم بإدخاله في حقل “رمز التأكيد” ثم الضغط على زر “تأكيد” وبعدها تظهر رسالة “تم التحقق بنجاح” ومن ثم يسمح النظام للمستخدم بتعديل النشاط.



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