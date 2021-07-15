العنف الأسري يباشر حالة معنفة خميس مشيط: اتخذنا اللازم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - خميس مشيط

أكد مركز بلاغات العنف الأسري أنه رصد حالة فتاة تعرضت للتعنيف من قبل أخيها في خميس مشيط.

رصد الحالة:

وأوضح المركز عبر حسابه على موقع تويتر، اليوم الخميس، أنه إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قبل أخيها، فإنه تم رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في خميس مشيط.

تنسيق مع الجهات المختصة:

وتابع: أنه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري يستقبل الاتصالات على مدار الساعة عبر الرقم “1919”.



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