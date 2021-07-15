الزعاق: هكذا نعرف حالة الطقس من السماء والنجوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار متفرقة على جنوب المملكة وسلطنة عمان واليمن، موضحاً أن الحالة تؤثر على المناطق الوسطى والشرقية والغربية والشمالية.

خراف الثمار:

وأضاف الزعاق بحسب فيديو نشرته قناة “العربية”، أن هذه الأمطار تُسمى أمطار الخريف لأنها تتزامن مع موسم “خراف الثمار”، موضحاً أنه سيكون هناك تأثر بسحب عكسية تأتي من جهة الشرقية، وترفع الإحساس بدرجات الحرارة إلى أعلى معدلاته.

تمييز المواسم:

ولفت إلى أنه يمكن تمييز المواسم من خلال تغير السماء والنجوم، مبيناً أن زرقة السماء تدل على شدة البرد، وخفوت ضوء الشمس يدل على كثافة الغبار، والدوائر التي تُحيط بالقمر تعبر عن كثافة الرطوبة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جيزان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) ورياح نشطة على مناطق (المدينة المنورة، الشرقية، الرياض، نجران).

شارك الخبر