محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بطالبي إجراء التصديق الإلكتروني زيارة بوابة الخدمات للمشتركين أعلنت الغرفة التجارية بنجران، تقديم خدماتها لمنتسبيها إلكترونيًّا، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار الساعة. وأهابت الغرفة بطالبي إجراء خدمات التصديق الإلكتروني خلال مدة الإجازة، زيارة بوابة الخدمات للمشتركين في موقع غرفة نجران الإلكتروني www.najcci.org.sa. 15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 11:53 AM أهابت بطالبي إجراء التصديق الإلكتروني زيارة بوابة الخدمات للمشتركين "غرفة نجران" تقدم خدماتها في إجازة عيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني "غرفة نجران" تقدم خدماتها في إجازة عيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني أعلنت الغرفة التجارية بنجران، تقديم خدماتها لمنتسبيها إلكترونيًّا، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وعلى مدار الساعة. وأهابت الغرفة بطالبي إجراء خدمات التصديق الإلكتروني خلال مدة الإجازة، زيارة بوابة الخدمات للمشتركين في موقع غرفة نجران الإلكتروني www.najcci.org.sa. الكلمات المفتاحية ، "غرفة نجران" تقدم خدماتها في إجازة عيد الأضحى عبر موقعها الإلكتروني ،

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