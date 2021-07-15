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من المنتظر أن تتأثر أجزاء واسعة من المملكة -بمشيئة الله- اعتبارًا من يوم الجمعة، بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تحمل معها الأمطار الرعدية الغزيرة للعديد من مناطق المملكة.
وترافق هذه الأجواءَ حالةٌ صيفية مميزة تنتظر المملكة، وأمطار غزيرة وزخات برد وسيول محتملة في 7 مناطق؛ حيث يتوقع أن تتأثر عموم الأجزاء الجنوبية من المملكة اعتبارًا من مساء يوم الجمعة، بتقلبات جوية حادة يُتوقع لها أن تستمر بشدة متفاوتة على مدار الأسبوع القادم، ويتوقع تشمل الأمطار الرعدية كل من صحراء الربع الخالي ونجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
ورغم اتساع الرقعة الجغرافية للحالة الماطرة وشموليتها لمناطق واسعة؛ إلا أن قوة السحب الرعدية والهطولات المطرية ستتركز على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، ونعني بذلك كلًّا من مرتفعات نجران وجازان وعسير بشكل خاص.
ووفق موقع "طقس العرب" تشير التوقعات إلى أن هذه المناطق ستكون عرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية وبشكل شبه يومي خلال الأسبوع القادم، مترافقة بزخات البرد الكثيفة أحيانًا، مع فرصة عالية لتشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية، كما لا يُستبعد نشوء السحب الركامية وتساقط الأمطار في أجزاء من مكة المكرمة والطائف ولكن بشدة أقل.حالة الطقس الأرصاد أمطار
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 11:10 AM
تقلبات جوية حادة يُتوقع لها أن تستمر بشدة متفاوتة مع وضع صيفي مميز"ماطرة قوية" تتهيأ يصحبها برد وسيول.. هنا 7 مناطق في مرمى الحالة
من المنتظر أن تتأثر أجزاء واسعة من المملكة -بمشيئة الله- اعتبارًا من يوم الجمعة، بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، تحمل معها الأمطار الرعدية الغزيرة للعديد من مناطق المملكة.
وترافق هذه الأجواءَ حالةٌ صيفية مميزة تنتظر المملكة، وأمطار غزيرة وزخات برد وسيول محتملة في 7 مناطق؛ حيث يتوقع أن تتأثر عموم الأجزاء الجنوبية من المملكة اعتبارًا من مساء يوم الجمعة، بتقلبات جوية حادة يُتوقع لها أن تستمر بشدة متفاوتة على مدار الأسبوع القادم، ويتوقع تشمل الأمطار الرعدية كل من صحراء الربع الخالي ونجران والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
ورغم اتساع الرقعة الجغرافية للحالة الماطرة وشموليتها لمناطق واسعة؛ إلا أن قوة السحب الرعدية والهطولات المطرية ستتركز على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، ونعني بذلك كلًّا من مرتفعات نجران وجازان وعسير بشكل خاص.
ووفق موقع "طقس العرب" تشير التوقعات إلى أن هذه المناطق ستكون عرضة لهطول الأمطار بغزارة عالية وبشكل شبه يومي خلال الأسبوع القادم، مترافقة بزخات البرد الكثيفة أحيانًا، مع فرصة عالية لتشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة والمنحدرات الجبلية، كما لا يُستبعد نشوء السحب الركامية وتساقط الأمطار في أجزاء من مكة المكرمة والطائف ولكن بشدة أقل.
، "ماطرة قوية" تتهيأ يصحبها برد وسيول.. هنا 7 مناطق في مرمى الحالة ،
المصدر : الخليج 365
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