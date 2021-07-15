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- محمد بن مسعود - الدمام - وزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية
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وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، إلى جمهورية أوزبكستان، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله بمطار إسلام كريموف الدولي في طشقند، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان علي شير سلطانوف، ورئيس وكالة أوزبكستان للطاقة النووية جور ابيك مرزا محمدوف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، وعدد من منسوبي السفارة.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 10:52 AMوزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية
وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، إلى جمهورية أوزبكستان، في زيارة رسمية.
وكان في استقباله بمطار إسلام كريموف الدولي في طشقند، وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان علي شير سلطانوف، ورئيس وكالة أوزبكستان للطاقة النووية جور ابيك مرزا محمدوف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، وعدد من منسوبي السفارة.
، وزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية ،
المصدر : الخليج 365
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