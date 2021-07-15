، 160 متطوعًا ومتطوعة لخدمة ضيوف الرحمن بمواقيت ومداخل الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - جميعهم من الأطباء والممارسين الصحيين بمختلف التخصصات لرفع الوعي الصحي

اعتمدت الشؤون الصحية بالطائف خطة التطوع لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام.

وقال مدير التطوع بصحة الطائف الدكتور عبدالرحيم بن أحمد المالكي: إن عدد المتطوعين المشاركين في خدمة حجاج بيت الله الحرام 160 متطوعًا ومتطوعة عبر 4 مواقع هي "ميقات قرن المنازل، وميقات وادي محرم، والمطار ومركز البهيتة على طريق السيل".

ولفت المالكي إلى أن المشاركين جميعهم من الأطباء والممارسين الصحيين بمختلف التخصصات بهدف رفع الوعي الصحي بين ضيوف الرحمن ومن يخدمهم من كل القطاعات؛ موضحًا أنه تم إقامة دورة تدريبية وتعريفية للمشاركين في المهمة، وتم التركيز على أهداف العمل التطوعي ومهارات التواصل والاتصال والإسعافات الأولية والإجراءات الوقائية ومكافحة العدوى والتعامل مع ضربات الشمس.

وأردف أن الخطة تشتمل على العمل على مدار الساعة وفقًا لتوجيهات مركز التطوع بالوزارة الذي يقدم الدعم والمساندة لكل الأعمال الميدانية؛ مما ساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها التطوع.

تجدر الإشارة إلى أن التطوع بصحة الطائف حقّق الكثير من النجاحات خلال جائحة "كورونا" والمناسبات التي تقام في المحافظة، وأصبح استقطاب المتطوعين والمتطوعات من أبرز الأولويات لدورهم الكبير في تقديم خدمات نوعية في المجالات التي تحتاجها الخدمات الصحية.