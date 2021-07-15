شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف تصريح تأدية الصلاة بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قررت وزارة الحج والعمرة إيقاف تصريح الصلاة في المسجد الحرام، اعتبارًا من الجمعة المقبلة وذلك استعدادا لمرحلة استقبال الحجاج وتجهيز المسجد الحرام لموسم حج هذا العام.

وقال قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي أنه تم فعليا تفريغ المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة إلا للمصرح لهم، وفي الوقت الحالي هناك تصريح لتأدية الصلاة، واعتبارا من الجمعة المقبلة سيتم التوقف، وفقًا لـ" الوطن".

وأكد على أنه تمت مراعاة جميع الضوابط الصحية والأمنية والتنظيمية قائلا: «نحن اليوم نطبق هذه الضوابط على أرض الواقع والمحاور الرئيسية لإعداد هذه الخطة، ومن المتوقع أن تنعكس كل ما خطط له على أرض الواقع إلى جودة الخطط والناجحة لخدمة حجاج بيت الله الحرام».