شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - طشقند (صدى):

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس ، إلى جمهورية أوزبكستان، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه بمطار إسلام كريموف الدولي في طشقند، معالي وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان علي شير سلطانوف، ورئيس وكالة أوزبكستان للطاقة النووية جور ابيك مرزا محمدوف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، وعددً من منسوبي السفارة.