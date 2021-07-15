شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: جرعات لقاح كورونا تجاوزت الـ 21 مليون جرعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت وزارة الصحة اليوم الخميس أن جرعات لقاح فيروس كورونا تجاوزت (21,000,000) جرعة حتى الآن.

وأضافت الصحة تم إعطاء جرعات لقاح كورونا عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الصحة الجميع إلى ضرورة التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، كانت الصحة أوضحت أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.