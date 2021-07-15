شكرا لمتابعة خبر عن كوادر طبية بجامعة الملك سعود تتوصل لتقنية جديدة لتطوير لقاحات "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توصلت كوادر طبية بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، إلى اكتشاف تقنية جديدة لتطوير اللقاحات المُضادة لفيروس "كورونا".

وتعد هذه التجربة هي الأولى على مستوى الخليج ، حيث يعمل الفريق الطبي على تطوير لقاحي "فايزر" و"مودرنا"، حيث جرى دعم هذا المشروع بـ10 ملايين ريال لتطوير الأمن الدوائي بالمملكة.

وقال أستاذ التقنية الحيوية لتطوير اللقاحات الدكتور مشعل الشظي، أن الفريق الطبي بالجامعة يُعتبر المجموعة الوحيدة التي تستخدم تلك التقنية.

وأضاف الدكتور الشظي أن التقنية تعتمد على فاعلية اللقاحات وأمانها وسرعة تطويرها في زمن الجائحة.