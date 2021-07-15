ضبط قائد مركبة مستهتر بعسير.. «والمرور»: عرَّض حياة الآخرين للخطر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي عن ضبط قائد مركبة مستهتر في سراة عبيدة بمنطقة عسير، قام بنقل مخلفات بناء دون حماية مما عرَّض حياة الآخرين للخطر.

وذكر المرور، عبر تويتر؛ تفاعلًا مع بلاغ مواطن بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقال المواطن في بلاغه: إن قائد المركبة المستهتر قام بنقل مخلفات البناء بدون أي حماية لمرتادي الطريق الرابط بين قرى بني بشر ومحافظة سراة عبيدة، وتحديدًا عند قرية آل الشتا، مطالبًا مسؤولي المرور بمحاسبته.

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