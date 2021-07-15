وزارة الصحة: إعطاء 21 مليون جرعة من لقاحات كورونا عبر 587 مركزًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن عدد اللقاحات المعطاة ضد فيروس كورونا بالمملكة، وصل إلى 21 مليون جرعة، عبر 587 مركزًا بجميع المناطق.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه بفضل الله، أكثر من (21,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كل مناطق المملكة.

وطالبت المواطنين والمقيمين بأخذ الخطوة وتلقي اللقاح والتسجيل الآن عبر تطبيق (صحتي) .

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