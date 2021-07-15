التأمينات تنبِّه الموظفين: «شَيِّك على تسجيلك» تحقق 6 منافع

الرياض - محمد عبدالله - طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الموظفين بالتأكد من تسجيلهم في التأمينات ضمن مبادرة «شَيِّك على تسجيلك»، موضحة أن التسجيل يتضمن ست منافع للموظف.

وذكرت التأمينات عبر تويتر : أنه يمكن للموظف التأكد من تسجيله في التأمينات الاجتماعية من خلال الرابط التالي:

وأضافت أن التسجيل يتضمن ست منافع للموظف، وهي: معاش التقاعد ومعاش الوفاة وتعويض المتعطلين عن العمل (ساند)، والتعويضات النقدية للمصابين بإصابة عمل، ومعاش العجز غير المهني، والعناية الطبية للمصابين بإصابة عمل.

اقرأ أيضا:

«التقاعد»: معاشات موظفي القطاع العام لن تتأثر بالدمج مع «التأمينات»