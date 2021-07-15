الحصيني: أمطار متفاوتة ورياح رعدية على بعض المناطق وبدء «التروية»

الرياض - محمد عبدالله - توقع خبير الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، أن تشهد الـ24 ساعة المقبلة بدءًا من اليوم الخميس وحتى صباح غد الجمعة حالة جوية ماطرة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الحصيني إلى أنه متوقع خلال24 ساعة القادمة من اليوم الخميس 1442/12/5هـ لصباح الجمعة هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وعواصف رعدية ورياح على الربع الخالي وأجزاء من عسير وجازان والإمارات وسلطنة عمان واليمن.

وأوضح خبير الطقس والمناخ أن هذه الحالة الجوية هي البداية الفعلية للحالة الجوية تروية والتي متوقع استمرارها حتى بعد عيد الأضحى المبارك.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره لطقس اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية، تكون مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جيزان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

كما توقع مركز الأرصاد، هبوب رياح نشطة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى منطقة نجران مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الافقية.