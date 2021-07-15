سفارة السعودية بأستراليا إجازة 3 أيام.. وتحدِّد أرقام للطوارئ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أستراليا، عن إجازة عيد الأضحى، التي تبدأ من يوم الإثنين 19 يوليو على أن تستأنف العمل يوم الخميس 22 يوليو 2021، طالبة الاتصال بها في حالات الطوارئ.

وذكرت السفارة –عبر تويتر- أنه يسرها تهنئة الجميع بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى أن يعيده على الجميع بالمسرات، ونود التنويه بأن السفارة ستتوقف عن العمل خلال إجازة العيد يوم الإثنين ١٩ يوليو ٢٠٢١م، وستستأنف العمل يوم الخميس ٢٢ يوليو ٢٠٢١م.

وأضافت أنه في الحالات الطارئة يمكن التواصل على الأرقام التالية: (412014903 – 432257277 – 412014803 – 412014702).

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