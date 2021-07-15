4 من عائلة واحدة.. وفاة خمسة سعوديين في حادث مروري بالأردن

الرياض - محمد عبدالله - وقع مساء أمس الأربعاء في محافظة المفرق بالأردن حادث تصادم مروري مروع راح ضحيته خمسة مواطنين سعوديين، بينهم أربعةاشخاص من عائلة واحدة وعاملة منزلية.

وتابعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في الأردن الحادث المروري الذي وقع على طريق جابر الدولي بمنطقة المفرق في الأردن.

وأوضح مصدر لـ"عاجل"، بأن السفارة باشرت حادث تصادم لمواطنين سعوديين، حدث مساء اليوم الأربعاء في المفرق شمال شرق الأردن.

وأضاف أنه تم وقوف مندوب من السفارة ومحافظ المفرق ومدير إدارة الدوريات الخارجية ولجنة من إدارة السير للكشف على موقع الحادث، الذي نتج عنه وفاة "5 " مواطنيّن بينهم "4" أشقاء، وتم نقل المتوفين لمستشفى المفرق الحكومي وتم التعرف عليهم من خلال ذويهم.