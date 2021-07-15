«العنف الأسري» يباشر واقعة تعنيف فتاة من أخيها في خميس مشيط

الرياض - محمد عبدالله - كشف مركز بلاغات العنف الأسري، عن مباشرته لحالة فتاة تعرَّضت للتعنيف من قِبل أخيها في خميس مشيط، وذلك بعد ما تمَّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكر المركز أنَّه إشارةً إلى ما تمَّ تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرُّض فتاة للعنف من قبل أخيها، نودّ التوضيح بأنه تمّ رصد الحالة وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في خميس مشيط.

وأشار مركز بلاغات العنف الأسري، إلى أنَّه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.