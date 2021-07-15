اخبار السعوديه

السعودية | وزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية

0 نشر
السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية والان مع التفاصيل

وزير الخارجية يصل أوزبكستان في زيارة رسمية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 29 ثانية - 10:43 صباحًا, 15 يوليو 2021 م

المناطق - واس

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس ، إلى جمهورية أوزبكستان، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال سموه بمطار إسلام كريموف الدولي في طشقند، معالي وزير الطاقة في جمهورية أوزبكستان علي شير سلطانوف، ورئيس وكالة أوزبكستان للطاقة النووية جور ابيك مرزا محمدوف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم، وعددً من منسوبي السفارة.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا