بيع 21.2% من محطة بوابة البحر الأحمر إلى صندوق الاستثمارات وكوسكو بـ 556.5 مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) عن إتمام بيع حصة أقلية بنسبة 21.2٪ في شركة محطة بوابة البحر الأحمر إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد مقابل مبلغ إجمالي قدره 556.5 مليون ريال.

تفاصيل الصفقة:

وجاء في بيان شركة سيسكو المنشور على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، إنه: “بالإشارة إلى إعلان الشركة على الموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية (“تداول”) بتاريخ 27/01/2021 م، الموافق 14/06/1442 هـ، تعلن الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) أنها أتمت صفقة بيع حصتها في شركتها التابعة “شركة محطة بوابة البحر الأحمر” والتي تبلغ 21,2٪ (“الصفقة”) إلى جانب بيع 18.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد (من خلال شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل، شركة ساوند جويس انتربرايس ليميتد) على أساس نسبي، ليكون تاريخ 14 يوليو 2021 م، الموافق 4 ذو الحجة 1442 هـــ، هو تاريخ إتمام الصفقة”.

وتابعت أنه تضمنت الصفقة، بيع سيسكو حصتها في شركتها التابعة “شركة محطة بوابة البحر الأحمر” والتي تبلغ 21,2٪ وحصتها في الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات المحدودة (لوجي بوينت)، إحدى الشركات التابعة لسيسكو (تمتلك فيها ما نسبته 76% من رأس المال) والتي تبلغ 4%، بالإضافة إلى بيع 14.8% من حصة ملكية الأقلية من المساهمين الآخرين لـ “شركة محطة بوابة البحر الأحمر” إلى صندوق الاستثمارات العامة وشركة كوسكو شيبينج بورت ليميتد على أساس نسبي.

قيمة الصفقة:

وتم تحديد قيمة الصفقة بناءً على أساس القيمة السوقية الكاملة لشركة محطة بوابة البحر الأحمر، والتي تبلغ 3.3 مليار ريال، وسوف تحصل سيسكو على إجمالي مقابل مالي للصفقة قدره 556.5 مليون ريال سعودي (قبل احتساب تكاليف المعاملة)، بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) ستحصل على مبلغ إجمالي قدره 105 ملايين ريال (قبل احتساب تكاليف المعاملة) من أجل بيع حصتها بالكامل والتي تبلغ 4٪ في شركة محطة بوابة البحر الأحمر.

وتعمل شركة محطة بوابة البحر الأحمر في تطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات ومناولتها وتفريغها وخدمات الشحن والملاحة والخدمات البحرية المساندة اللازمة وتزويد السفن بالمياه والطاقة ومعالجة مياه الصرف الصحي وأعمال الحفر والردم، والاستثمار في هذه الأنشطة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في جدة، وهي أكبر مشغل لموانئ الحاويات في المملكة العربية السعودية.

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