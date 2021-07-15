ثوب الأصيل توزع 22.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة ثوب الأصيل عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام المالي 2021 بقيمة إجمالي مبلغ موزع 22.5 مليون ريال.

عدد الأسهم المستحقة:

وأوضحت ثوب الأصيل في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الخميس، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 30 مليون سهم، وحصة السهم من التوزيع 0.75 ريال سعودي، أما نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %7.50.

تاريخ الأحقية:

ولفتت إلى أن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم سيكون بنهاية تداول يوم 11-02-1443هـ الموافق 19-09-2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدي شركة مركز إيداع للأوراق المالية ( إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأضافت ثوب الأصيل أنه سيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق بنك الراجحي، مهيبة بجميع المساهمين تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم المباشرة.



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