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المرور: 3 شروط لتظليل المركبات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

المرور: 3 شروط لتظليل المركبات

منها ألا يكون عاكسًا للصورة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح المرور السعودي شروط تظليل المركبات، والنسبة التي لا يمكن تجاوزها في التظليل.

شروط التظليل: 

ولفت المرور عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن شروط تظليل المركبات كما يلي:

ــ أن يكون التظليل للزجاج الجانبي (الأمامي والخلفي) من النوع الشفاف الذي يسمح برؤية ما بداخل المركبة بحيث لا تزيد نسبة التظليل على ( 30%).

ــ ألا يكون عاكسًا للصورة (على هيئة مرآة)، ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور تحد من الشفافية.

ــ يجب ألا يتسبب التظليل في حجب رؤية السائق أو التقليل منها.

تقرير طبي: 

وشدد المرور على أنه يمكن تجاوز نسبة التظليل المسموح بها في الحالات المرضية التي تستدعي ذلك بشرط تقديم تقرير طبي.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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