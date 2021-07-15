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محمد بن مسعود - الدمام - تَوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، والرياح شمالية غربية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40- 15كم/ساعة قد تصل لأكثر من ذلك؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34، والرياح شمالية إلى شمالية غربية؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31 والرياح غربية إلى جنوبية غربية.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 09:19 AMتعرّف على حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة خلال الساعات القادمة
تَوقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (صحوًا) على مكة المكرمة والمدينة المنورة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.
وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 31 درجة، والرياح شمالية غربية تتحول ليلًا شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 40- 15كم/ساعة قد تصل لأكثر من ذلك؛ فيما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34، والرياح شمالية إلى شمالية غربية؛ بينما بلغت درجة الحرارة في جدة 31 والرياح غربية إلى جنوبية غربية.
، تعرّف على حالة الطقس في مكة والمدينة وجدة خلال الساعات القادمة ،
المصدر : الخليج 365
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