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100 لوحة إرشادية بـ3 لغات في المسجد الحرام

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محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

هيأت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي في ، 100 لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته.

 

يأتي ذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج لعام 2021.

 

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه جرى استخدام 3 لغات عالمية (العربية والإنجليزية والأوردو) لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها.

 

وأكد أن الشاشات تخدم أيضاً الإجراءات والاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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