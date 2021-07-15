سعر الريال السعودي في مصر اليوم (آخر تحديث)

محمد الفلاح - الخميس 15 يوليه 2021

استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس، 15 يوليو 2021، في تعاملات البنوك، وشركات صرافة.



وظل متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

ووفق "العين الإخبارية" كشف مسح على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر العملة السعودية، 4.13 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند 4.17 جنيه في 3 بنوك، هي عودة، وبلوم مصر، والمشرق.

فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال السعودي، عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وأعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، عن مبادرة التمويل العقاري، بمبلغ يصل إلى 100 مليار جنيه، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

وتأتي مبادرة التمويل العقاري بحسب بيان البنك المركزي المصري، بتيسيرات غير مسبوقة بسعر عائد متناقص 3% وأطول فترة سداد تصل لأول مرة إلى 30 عاما.

المبادرة ضمن خطط الدولة المصرية لمواجهة أزمة الإسكان، وتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من المصريين بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، 15.64 جنيه، للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي في مصر، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.49 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.59 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، إلى نحو 21.71 جنيه للشراء، و21.86 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.60 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.257 جنيه للشراء، و 4.285 جنيه للبيع.

بينما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.91 جنيه للشراء، و 52.37 جنيه للبيع.