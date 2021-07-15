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السعودية | التعليم تحدد مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ

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السيد عبدالرحمن 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض

حددت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية، للعام الدراسي 1443 هـ.

وقالت وزارة التعليم، في إنفوجراف نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأربعاء، إن المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم، والهيئتين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراية، (عدا المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس) سيعودون يوم الأحد 29/12/1442 هـ، الموافق 8 أغسطس 2021.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات الممارسين للتدريس في جميع المراحل الدراسية، سيعودون في 14/1/1443 هـ، الموافق 22 أغسطس 2021.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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