شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة، أن جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاءها في المملكة، بلغت أكثر من 21 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": «‏بفضل الله أكثر من (21,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة».

كما حثت الوزارة على أخذ اللقاح قائلة: "خذ الخطوة، خذ اللقاح، وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".