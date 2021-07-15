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عاجل / إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في المملكة

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الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة، أن جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاءها في المملكة، بلغت أكثر من 21 مليون جرعة لقاح ضد كوفيد-19.

وقالت الوزارة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": «‏بفضل الله أكثر من (21,000,000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة».

كما حثت الوزارة على أخذ اللقاح قائلة: "خذ الخطوة، خذ اللقاح، وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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