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100 لوحة إرشادية إلكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-15

100 لوحة إرشادية إلكترونية بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

هيأت الإدارة العامة للحشود والتفويج والإدارة العامة للمشاريع بالرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي (100) لوحة إرشادية وإلكترونية بالمسجد الحرام وساحاته وذلك لضمان تكامل الخطة التوجيهية للحجاج والمعتمرين في موسم الحج لعام1442هـ.

3 لغات عالمية: 

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي أنه جرى استخدام ثلاث لغات عالمية (العربية _الإنجليزية _ الأوردو) لإرشاد وتوجيه الحجاج نحو المواقع المراد التوجه لها، مؤكداً أن الشاشات تخدم أيضاً الإجراءات والاحترازية وتسعى للحفاظ على سلامة الحجاج، والالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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