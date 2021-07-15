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قالت وزارة الصحة اليوم: إنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (21.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
ودعت الوزارة إلى المبادرة بأخذ اللقاح وقالت: "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".
وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 08:49 AM
عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة"الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
قالت وزارة الصحة اليوم: إنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (21.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.
وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
ودعت الوزارة إلى المبادرة بأخذ اللقاح وقالت: "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".
، "الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن ،
المصدر : الخليج 365
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