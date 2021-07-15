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"الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

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محمد بن مسعود - الدمام - عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة

قالت وزارة الصحة اليوم: إنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (21.000.000) جرعة من لقاح (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بأخذ اللقاح وقالت: "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 08:49 AM

عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة

"الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قالت وزارة الصحة اليوم: إنه بفضل الله تم إعطاء أكثر من (21.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن.

وأوضحت الوزارة أن ذلك تم عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بأخذ اللقاح وقالت: "#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي".

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، "الصحة": إعطاء أكثر من 21 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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