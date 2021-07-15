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تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة -بمشيئة الله- أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وعواصف رعدية ورياحًا على #الربع_الخالي، وأجزاء من: (عسير، وجازان، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن).
وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هي البداية الفعلية للحالة الجوية #تروية التي يُتوقع أن تستمر حتى بعد #عيد_الأضحى.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 08:47 AM
حدد مناطقها وقال: أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وعواصف رعديةبداية "تروية" الفعلية.. "خريطة طقس 24 ساعة مقبلة" بتوقيع "الحصيني"
تَوقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم الخميس وحتى صباح الجمعة -بمشيئة الله- أمطارًا متفاوتة من خفيفة إلى شبه غزيرة، وعواصف رعدية ورياحًا على #الربع_الخالي، وأجزاء من: (عسير، وجازان، والإمارات، وسلطنة عمان، واليمن).
وأضاف "الحصيني" عبر حسابه في "تويتر": "هي البداية الفعلية للحالة الجوية #تروية التي يُتوقع أن تستمر حتى بعد #عيد_الأضحى.
، بداية "تروية" الفعلية.. "خريطة طقس 24 ساعة مقبلة" بتوقيع "الحصيني" ،
المصدر : الخليج 365
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