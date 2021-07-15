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نفّذت تجارة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الشرطة والأمانة وفرع الزكاة والدخل والضرائب والتنمية الاجتماعية والمواد البشرية، جولات على الأسواق العشوائية لضبط مخالفات "منافذ البيع غير النظامية"، وحماية حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال نتيجة التستر والتلاعب والغش والتقليد للمنتجات.
وشملت الجولات المشتركة الأسواقَ العشوائية بعرعر، وأسفرت عن زيارة 83 منشأة، وعن إغلاق منشأتين تجاريتين، وضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية، وجرى تحرير 17 مخالفة خلال الجولة، واستدعاء المنشآت لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 08:43 AM
خلال جولات مشتركة نفّذتها مع الجهات الحكومية على الأسواق العشوائية"تجارة الحدود الشمالية" تغلق منشأتين وتضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية
نفّذت تجارة الحدود الشمالية، بالتعاون مع الشرطة والأمانة وفرع الزكاة والدخل والضرائب والتنمية الاجتماعية والمواد البشرية، جولات على الأسواق العشوائية لضبط مخالفات "منافذ البيع غير النظامية"، وحماية حقوق المستهلكين من أي محاولة استغلال نتيجة التستر والتلاعب والغش والتقليد للمنتجات.
وشملت الجولات المشتركة الأسواقَ العشوائية بعرعر، وأسفرت عن زيارة 83 منشأة، وعن إغلاق منشأتين تجاريتين، وضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية، وجرى تحرير 17 مخالفة خلال الجولة، واستدعاء المنشآت لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
، "تجارة الحدود الشمالية" تغلق منشأتين وتضبط 369 منتجًا منتهي الصلاحية ،
المصدر : الخليج 365
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