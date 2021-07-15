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"العنف الأسري": رصدنا حالة "الفتاة المعنفة من أخيها" ووُجهت لوحدة الحماية

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محمد بن مسعود - الدمام - يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الخميس، أنه تابع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض فتاة للعنف من قِبَل أخيها، وقام برصد الحالة.

وتفصيلًا، قال المركز عبر حسابه في تويتر: إنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قِبَل أخيها؛ نودّ التوضيح أنه تم رصد الحالة، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في خميس مشيط، ويجري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة؛ من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919، والصفحة الرسمية في تويتر ‎@HRSD_1919، و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 08:40 AM

يتم التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة

"العنف الأسري": رصدنا حالة "الفتاة المعنفة من أخيها" ووُجهت لوحدة الحماية
ذياب الشمري

كشف مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الخميس، أنه تابع ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول تعرض فتاة للعنف من قِبَل أخيها، وقام برصد الحالة.

وتفصيلًا، قال المركز عبر حسابه في تويتر: إنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض فتاة للعنف من قِبَل أخيها؛ نودّ التوضيح أنه تم رصد الحالة، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية في خميس مشيط، ويجري التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة.

يُذكر أن مركز بلاغات العنف الأسري ‏يخدم جميع المواطنين والمقيمين في كافة مناطق المملكة؛ من خلال قنوات التواصل الرسمية: الرقم المجاني 1919، والصفحة الرسمية في تويتر ‎@HRSD_1919، و‏يستقبل بلاغات العنف الأسري، وحالات العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، واللفظي، والإهمال، كما يقدم الاستشارات للمتصلين عبر الرقم المجاني 1919.

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، "العنف الأسري": رصدنا حالة "الفتاة المعنفة من أخيها" ووُجهت لوحدة الحماية ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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