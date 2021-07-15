شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: كذبة طبية قتلت آلاف الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، عن كذبة طبية قتلت آلاف الأطفال، وهي علاقة التطعيم بموض التوحد والتي انتشرت منذ 80 عامًا قتلت حيث امتنعت الأسر عن التطعيم.

وذكرت وزارة الصحة، أن أندرو جيرمي نشر بحثًا منذ 80 عامًا في لندن حول علاقة التطعيمات بمرض التوحد عند الأطفال.

وأضافت أن آلاف الأسر امتنعت عن التطعيم فأدت إلى ارتفاع الوفيات بين الأطفال، وبعد 6 سنوات كشف تحقيق موسع شبهة تلاعب بالنتائج لمصالح مالية ومنع بعدها جيرمي من ممارسة الطب.

وأكدت الصحة أن دراسات العلماء اثبتت عدم وجود علاقة بين التطعيم الثلاثي ومرض التوحد، مشيرة إلى أن التطعيمات لها دور في ارتفاع مناعة الاطفال بنسبة 98 % ضد ثلاث امراض خطيرة منها الحصبة.