شكرا لمتابعة خبر عن إعلامي يقترح إلزام المشاهير بوضع أعلام بلادهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اقترح الإعلامي عبدالله الذيب، على الجهات المختصة، إلزام مشاهير موقع "سناب شات" بوضع أعلام بلادهم، منعا لاعتقاد البعض بأن معظمهم سعوديين لا سيما الذين يسيئون لعادات وتقاليد المملكة.

وقال الذيب: "أقترح على الجهات المختصة إلزام كل مشهور بالسناب، وضع علم بلاده بشكل دائم على سناباته، حتى لا يعتقد بعض العرب بأن كل السنابيين سعوديين".

وتابع: "فقد بلغ ببعضهم أن يتصور مع زوجته في حوض الاستحمام وكليهما لا يحملان الجنسية السعودية"، مشيرا إلى أن 70% من المشاهير غير سعوديين ويظهرون على أنهم سعوديين.

يأتي ذلك بعد ظهور زوجين من مشاهير السناب شات في مقطع فيديو، في "الجاكوزي" قبل أيام، ما أثار جدلا واسعا.