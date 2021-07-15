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إعلامي يقترح إلزام المشاهير بوضع أعلام بلادهم

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اقترح الإعلامي عبدالله الذيب، على الجهات المختصة، إلزام مشاهير موقع "سناب شات" بوضع أعلام بلادهم، منعا لاعتقاد البعض بأن معظمهم سعوديين لا سيما الذين يسيئون لعادات وتقاليد المملكة.

وقال الذيب: "أقترح على الجهات المختصة إلزام كل مشهور بالسناب، وضع علم بلاده بشكل دائم على سناباته، حتى لا يعتقد بعض العرب بأن كل السنابيين سعوديين".

وتابع: "فقد بلغ ببعضهم أن يتصور مع زوجته في حوض الاستحمام وكليهما لا يحملان الجنسية "، مشيرا إلى أن 70% من المشاهير غير سعوديين ويظهرون على أنهم سعوديين.

يأتي ذلك بعد ظهور زوجين من مشاهير السناب شات في مقطع فيديو، في "الجاكوزي" قبل أيام، ما أثار جدلا واسعا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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