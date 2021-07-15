شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. تحذير من رسالة DHL التي وصلت لعدد كبير من الأشخاص في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر المهتم بتطبيقات التسويق الإلكتروني، عبدالله السبيعي، من رسالة مزورة وصلت خلال الساعات الماضية للجوالات، على أساس إنها من شركة الشحن الدولي DHL.

ونشر السبيعيمقطع فيديو، قال خلاله: "المحتالين قاعدين يسوون صحفات عشان يسرقون، آخر شيء صار اليوم رسالة من موقع كاتبين عليها DHL، وهي مزورة، أول ما تدخل وتعطيه هويتك أو بياناتك، مباشرة يقدر يسرقك".

ونصح السبيعي بعدم الضغط على الرابط الموجود في الرسالة، قائلا: "لا تشارك معلوماتك الشخصية ولا معلومات الدفع، خذ الرقم وتأكد من الرقم من خلال موقع شركة الشحن".