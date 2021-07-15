شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. مقيم باكستاني بعد مرور 5 سنوات على فصل ابنتيه: لم ولن أنسى خادم الحرمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

انتهز المقيم الباكستاني نصار غني، فرصة تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وظهوره في تقرير تلفزيوني، لتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتوجيهه بفصل توأمه السيامي.

ورغم مرور 5 سنوات على فصل التوأم السيامي الباكستاني "فاطمة ومشاعل" أكد والدهما نصار غني، أنه لم ولن ينسى خادم الحرمين الشريفين، موجها شكره أيضا للدكتور عبدالله الربيعة.

يذكر أن التوأم السيامي الباكستاني فاطمة ومشاعل وصلتا إلى الرياض برفقة والديهما في 2016م بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وخضعتا لعملية جراحية لفصل الأجزاء الملتصقة في جسديهما، والتي جرت من خلال ست مراحل، مستغرقةً ست ساعات.